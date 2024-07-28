Москвичам пообещали неожиданное снижение температуры

Дневная температура в Москве впервые за лето составит ниже 20℃. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Причиной снижения температуры назван североатлантический циклон «Кирсти», из-за которого ожидается шторм в Прибалтике и на северо-западе и западе России. Центр воронки антициклона придется на Смоленск.

«Холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ливнями с интенсивностью до семи литров воды на метр квадратный, прорвется в разгар дня к столичному региону, в результате чего дневная температура впервые за сезон рухнет до отметки плюс 20. Это будет самая низкая дневная температура за все текущее лето: последний раз такая прохлада в Москве наблюдалась 23 мая», — сообщил Тишковец.

Ожидается, что после пика циклона ожидается прохладная погода — +10...+15℃ ночью и +17...+22℃ днем. Также ожидается снижение температуры в водоемах к концу августа.

До этого метеоролог Шувалов пообещал москвичам комфортную погоду в начале августа.

Ранее ученые узнали причину резкого падения разнообразия организмов в Тихом океане.