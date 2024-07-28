Петербуржец провалился под землю и обварился кипятком во время прогулки с собакой

В Петербурге гулявший с собакой мужчина провалился под землю и обварился кипятком. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел возле дома №16 по Фурштатской улице, когда 51-летний житель Центрального района города выгуливал своего питомца. Петербуржец провалился ногой под землю — там оказался кипяток.

После произошедшего пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт. Врачи диагностировали у него термический ожог правой голени.

До этого в Ленобласти двухлетний мальчик обварился, упав в ведро с кипятком. Врачи диагностировали у малолетнего ожоги второй и третьей степени 56% поверхности тела. У ребенка пострадали живот, грудь, спина, плечи, руки, ягодицы и половой орган. Его состояние оценили как тяжелое и поместили пострадавшего в ожоговое отделение.

Ранее двое человек обварились, вытаскивая водителя из упавшей в яму с кипятком машины.