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ВСУ атаковали три села Белгородской области

Гладков заявил, что ВСУ атаковали беспилотниками три села Белгородской области

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Антон Вергун/РИА Новости

Три села Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль в селе Устинка Белгородского района. Водитель не пострадал, машина получила повреждение.

В селе Байцуры Борисовского района в результате сброса боеприпаса с БПЛА на территории частного домовладения посечен забор. В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в результате детонации дрона-камикадзе поврежден гараж, добавил Гладков.

Накануне супружеская пара и ребенок получили ранения при атаках украинских беспилотников на два населенных пункта Белгородской области.

Отмечалось, что в селе Илек-Пеньковка после сброса взрывного устройства с БПЛА на легковой автомобиль были ранены женщина и мужчина, они отказались от помощи, но позже, почувствовав недомогание, вызвали скорую помощь.

Мужчину доставили в белгородскую больницу с минно-взрывной травмой и контузией. Его жена отказалась от госпитализации.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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