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Агрессивная собака набросилась на женщину с маленьким псом во Владивостоке

Во Владивостоке собака набросилась на женщину с маленьким псом

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Телеграм-канал «NEWS.VL | Владивосток и Приморье»

Во Владивостоке агрессивная собака совершила нападение на женщину, гулявшую с маленьким псом. Об этом сообщает Telegram-канал NEWS.VL.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 27 июля на улице Нейбута. Когда женщина гуляла со своей небольшой собакой к ним сзади подбежал пес без намордника, который набросился на них. На кадрах с места происшествия видно, как хозяйка пытается отбить питомца у животного. Позже к ней на помощь пришел мужчина.

У собаки женщины после произошедшего зафиксировали травмы в ветеринарной лечебнице. Кроме того, у хозяйки пострадавшего животного оказался прокушен палец. Россиянка также написала по факту инцидента заявление в полицию.

Отмечается, что хозяин нападавшей собаки постоянно выгуливает животное без поводка и намордника. Ранее пес уже нападал на питомцев других жильцов. По словам женщины, ее заявление стало не первым.

Ранее в Новосибирске собака без намордника покусала проезжавшего рядом на самокате мальчика.

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