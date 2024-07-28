Минздрав сообщил о гибели человека при ударе молнии в парке «Патриот»

При ударе молнии в подмосковном парке «Патриот» погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Московской области.

«В результате происшествия погиб один человек, и пострадали еще трое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение минздрава Московской области.

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, два человека находятся в состоянии средней степени тяжести.

До этого сообщалось, что в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке молния попала в людей на площади перед Главным Храмом Вооруженных Сил России. По данным Telegram-канала SHOT, в результате удара молнии пострадали трое мужчин и женщина (супруга одного из них). Двоих мужчин доставили в больницу в критическом состоянии. Супружеская пара пострадала меньше: 39-летний мужчина получил электротравму и закрытую черепно-мозговую травму, а у его жены произошел гипертонический криз. Она стала единственной из пострадавших, кто смог сам подняться после удара и не потерял сознание.

Ранее молния ударила в жилой дом в Подмосковье.