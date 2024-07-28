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Полиция поймала в курганском лесничестве двух нелегально работавших мигрантов

В Курганской области двух мигрантов выдворят из страны за нелегальную работу

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УМВД России по Курганской области/VK

В Курганской области полицейские поймали двух нелегально работавших мигрантов, их выдворят из страны. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, 25 июля во время проверки предприятия по лесозаготовке в Далматовском округе сотрудники правоохранительных органов выявили двух иностранцев, которые там нелегально трудились. У одного мигранта отсутствовали разрешительные документы на работу, а второй пребывал на территории России нелегально.

В отношении иностранцев составили шесть административных протоколов за нарушения в миграционной сфере. Далматовский районный суд принял решение принудительно выдворить обоих мигрантов за пределы страны.

До этого стало известно, что почти тысячу иностранцев выдворят из страны после задержания в Петербурге. Полицейские провели масштабные проверки и пресекли более 7,5 тысячи административных правонарушений — большинство из них связано с нарушением миграционного законодательства.

Ранее Бастрыкин предложил разработать план по замещению трудовых мигрантов россиянами.

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