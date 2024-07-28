Патриарх Кирилл призвал сокрушить современных идолов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время молебна у памятника равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве призвал к укреплению христианской идентичности России и бороться с современными идолами. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

«Это наша общая ответственность, мои дорогие! Потеряем свою христианскую идентичность — потеряем и Россию. <…> Не каменные или деревянные статуи, но иных кумиров нам необходимо сокрушать сегодня», — заявил патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) напомнил, что 28 июля прославляется подвиг равноапостольного князя Владимира, который более тысячи лет назад «отверг идолопоклонство и низринул языческих идолов».

Говоря о современных идолах патриарх Кирилл привел в пример стремление к потреблению, нравственную развращенность и эгоизм. Предстоятель РПЦ подчеркнул, что именно это транслируются в том числе через новые технологии. Также глава русской церкви напомнил об опасности для детей и молодежи, поскольку, по мнению патриарха, это идет вразрез с их гармоничным интеллектуальным и культурным развитием.

Незадолго до этого патриарх Кирилл наградил президента России Владимира Путина орденом Святого благоверного князя Александра Невского. Эту награду РПЦ выдает личностям, внесшим большой вклад в развитие Отечества.

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