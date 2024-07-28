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В Евросоюзе откажутся от вечеринок ради экономии денег

FT: дипломатов ЕС обязали сократить расходы для экономии бюджета

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Дипломаты Европейского союза (ЕС) получили указ отказаться от поездок, а также отменить вечеринки и отложить планы по ремонту резиденций для экономии денежных средств. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Газета утверждает, что Европейская служба внешних связей (ЕСВС), которая выполняет функции министерства иностранных дел Евросоюза, должна сократить расходы на порядка €43,6 миллиона. Эта сумма — практически 5% от изначально запланированной.

Департамент сократил «все расходы, какие можно», более того, ЕСВС урезал финансирование представительств за рубежом.

Согласно семилетнему бюджетному плану на 2021-2027, ежегодный рост расходов департаментов Европейского союза, которые не имеют связей с заработной платой, не должен превышать 2%.

По словам чиновников, на которых ссылается FT, в текущем году перерасход средств в ЕСВС оказался самым большим в абсолютном выражении. Это и стало причиной вводимых ограничений по бюджету.

До этого сообщалось, что самую высокую заработную плату среди глав стран Европейского союза получает канцлер Германии Олаф Шольц. Немецкий политик зарабатывает 348 300 евро в год.

Ранее были названы страны — лидеры по взносам в бюджет Евросоюза.

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