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«Ей так больно»: в воронежском приюте рассказали о состоянии избитой собаки

Волонтеры приюта «Дора» в Воронеже дежурят по ночам после избиения одной из собак

В Воронеже неизвестный мужчина ночью пробрался в приют «Дора», выпустил из вольеров всех собак и избил одну из них. Владелец питомника Юрий Шамарин в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что кто-то хочет выгнать обитателей и волонтеров из-за дорогой земли, на которой расположен приют. По его словам, это не первый инцидент: несколько дней назад другой мужчина кидал в собак кирпичами. Также, отметил Шамарин, из приюта по ночам стали пропадать породистые собаки.

«Земля, на которой находится приют, стоит немало. Кто-то за эту землю хочет нас видно отсюда выгнать, испугать. Отломили один лист, еще пару отогнули. Видно, люди не слабенькие, сломали внутри несколько калиток. Такое ощущение, что их что-то нервировало, они зашли что-то натворить, выкинуть. Пострадавшую от нападения собаку лечим, но она все равно плачет, видно, ей так больно. Колем ей обезболивающее, на два-три часа хватает, потом она стонет. За четыре дня два инцидента произошло. Сначала один парень подъехал на велосипеде, огляделся вокруг, начал бить сначала ногой в железный забор, потом начал кидать в собак кирпичами. Ночью стали исчезать породистые собаки: акита, маламут, хаски», — сказал он.

Шамарин отметил, что волонтеры и местные жители дежурят у приюта после инцидентов. Он добавил, что приют может переехать, но для этого нужно обустроить новое место.

«Вызвали полицию, но у нас такое ощущение, что полиция не будет искать. Будем надеяться на лучшее. Сейчас дежурим по четыре часа, волонтеров не хватает. Дежурят те, кто рядом живет и у кого есть возможность. Мы не можем перевезти 1500 собак за неделю, за месяц, надо все подготовить — нужно жилье для сотрудников, приют для кошек, вет-бокс, где мы могли бы подлечить животных и разместить их на карантин отдельно от других», — пояснил он.

До этого Telegram-канал «Воронеж №1» сообщил, что в приюте «Дора» неизвестный сломал забор, калитку и сорвал дверь с петель. После этого он выпустил собак из вольеров и избил одну из них. По данным канала, зоозащитники считают, что у мужчины мог быть в руках отпугиватель собак.

Ранее стало известно, что половина россиян взяли своих домашних питомцев с улицы и из приюта.

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