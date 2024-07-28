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Оппозиционер назвал напрасными траты на очистку Сены

Оппозиционер Филиппо заявил о напрасной трате Францией €1,4 млрд на очистку Сены

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Оппозиционер и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о напрасной трате Францией 1,4 млрд на очистку Сены. Его слова приводит РИА Новости.

О какой валюте идет речь, неизвестно, однако Франция входит в еврозону.

С таким заявлением он выступил после отмены тренировочного заплыва по триатлону на Олимпийских играх в Париже 28 июля из-за загрязненной воды в Сене. При этом еще 13 июля министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера нырнула в Сену, чтобы доказать, что вода в ней стала достаточно чистой. По мнению Филиппо, теперь ей придется сделать это еще раз. Также в Сене искупалась мэр Парижа Анн Идальго.

До этого Филиппо заявил, что президента Франции Эммануэля Макрона освистали на открытии Олимпиады.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию Олимпийских игр в Париже.

Ранее россиянка Шнайдер выиграла дебютный матч на Олимпийских играх.

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