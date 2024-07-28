Умер экс-глава Ленгорисполкома Владимир Ходырев

Президент некоммерческого партнерства «Транспортный союз Северо-Запада» и экс-председатель Ленгорисполкома Владимир Ходырев скончался на 95 году жизни. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, его слова публикует сайт администрации города.

«Санкт-Петербург понес тяжелую утрату. Ушел из жизни Владимир Яковлевич Ходырев. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, всем, кому он был дорог», — сказал губернатор.

Беглов добавил, что Ходырев был связующим звеном между Ленинградом и Санкт-Петербургом, а также между достижениями 80-х годов и успехами современности.

Ходырев родился в Сталинграде 19 мая 1930 года. Там же он жил и во время Великой Отечественной войны. Ходырев был свидетелем, а иногда и непосредственным участником обороны города.

В 1953 году экс-председатель Ленгорисполкома окончил Ленинградское высшее морское училище имени адмирала С. О. Макарова. Кроме того, он обучался в аспирантуре. В 1954 году вступил в КПСС.

В годы руководства Ходырева началось строительство комплекса защитных сооружений Ленинграда от наводнений. Кроме того, возводились новые станции метрополитена, возвращались храмы Русской православной церкви.

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