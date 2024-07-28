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В парке «Патриот» в Кубинке трех человек ударило молнией, сообщили СМИ

«ОИНФО»: молния ударила в трех человек в парке «Патриот» в Кубинке

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Телеграм-канал «ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка»

В парке «Патриот» в подмосковной Кубинке трех человек ударило молнией. Об этом сообщил Telegram-канал «ОИНФО».

«На площади перед Главным Храмом Вооруженных Сил России молния попала в двоих мужчин и девушку. Последняя встала сама, а мужчины остались лежать на земле», — говорится в сообщении.

О состоянии пострадавших на данный момент неизвестно. Выясняются все обстоятельства случившегося.

До этого врачи больницы скорой медицинской помощи №2 в Томске пересадили кожу 14-летнему юноше, который пострадал от удара молнии.

Школьника доставили в больницу 26 июня. После полученного подростком разряда врачи зафиксировали у него ожоги 15% поверхности тела. Операция прошла успешно, подростку пересадили кожу с бедра на шесть участков тела.

5 июля также сообщалось, что молния ударила в самолет S7 на рейсе «Москва-Новороссийск».

Ранее россиянам объяснили, как вести себя рядом с шаровой молнией.

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