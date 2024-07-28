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Пьяный мотоциклист без прав покалечил младенца и школьницу в Тюмени

В Тюмени пьяный мотоциклист без прав покалечил младенца и школьницу

В Тюмени младенец и школьница получили травмы в результате аварии с пьяным водителем мотоцикла. Об этом сообщает ГИБДД по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел возле дома №15 по улице Щербакова. Пьяный 34-летний мужчина за рулем мотоцикла не справился с управлением. Транспортное средство опрокинулось и отлетело в сторону 13-летней девочки и коляски, в которой находился трехмесячный младенец.

В результате аварии дети, направлявшиеся с мамами в сторону набережной, получили различные травмы. Информации об их состоянии не поступало.

Предварительно, виновник ДТП перед произошедшим употреблял спиртное вместе с друзьями, а затем сел на мотоцикл и поехал домой. У него установили состояние алкогольного опьянения 0,61 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, мужчина не имеет прав на управление транспортным средством.

Ранее в Москве мотоцикл столкнулся с легковушкой.

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