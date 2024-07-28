На востоке Москвы локализовали пожар в административном здании

Сотрудники экстренных служб локализовали возгорание в административном здании, расположенном на востоке Москвы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

«В Москве огнеборцы <...> локализовали пожар на 80 квадратных метрах», — говорится в заявлении.

Представители ведомства добавили, что сейчас в здании горят деревянные конструкции и утеплитель.

О пожаре в трехэтажном административном здании, которое находится на улице Юности в российской столице, стало известно днем 28 июля. К ликвидации огня были привлечены 35 сотрудников экстренных служб и девять единиц техники.

По последней информации, во время работы на месте происшествия пострадали два представителя МЧС РФ. Спасателей доставили в больницу, при этом их жизням ничего не угрожает.

27 июля в Ростове-на-Дону загорелся мусорный полигон. Изначально площадь пожара составляла 1000 квадратных метров, но впоследствии пламя распространилось на площади 2000 квадратных метров. Как рассказали в региональном управлении МЧС РФ, на объекте горели мусор, ангар и сухая трава.

Ранее в многоквартирном доме в Ульяновске произошел сильный пожар.