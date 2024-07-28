Россиянину из брюшной полости удалили опухоль размером с баскетбольный мяч

В Нижнем Новгороде хирурги онкодиспансера удалили из брюшной полости мужчины опухоль размером с баскетбольный мяч. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».

По информации Telegram-канала, опухоль пациента нижегородского онкодиспансера весила девять килограммов. Операцию по удалению образования провели завотделением абдоминальной онкологии и онколог-хирург.

Информации о состоянии мужчины после оперативного вмешательства не поступало. Отмечается, что большой процент успеха в борьбе с онкологическими заболеваниями обеспечивается их ранней диагностикой, осуществлять которую помогает диспансеризация.

До этого воронежские врачи спасли беременную женщину c гигантской опухолью яичников. Во время УЗИ медики обнаружили у нее новообразование, которое занимало практически всю брюшную полость. Специалисты сработали слажено и смогли быстро удалить опухоль весом 14 килограммов.

Ранее гинеколог осматривал пациентку и обнаружил у нее зародыш мозга и зубы в области таза.