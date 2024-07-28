Прокуратура проверит сауну в Нижнем Тагиле, где дети массово получили химические ожоги во время праздника. Об этом ведомство сообщает в Telegram-канале.

Прокуратура организовала проверку сауны, в которой дети получили химические ожоги во время празднования дня рождения вместе с родителями. Ведомство занимается установлением деталей и обстоятельств произошедшего. По результатам мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, и также соблюдению законодательства о защите прав потребителей. Точное количество пострадавших на данный момент уточняется.

Инцидент произошел в заведении «Ай Сауна» — вместе с родителями там отдыхали 12 детей. Через час после начала торжества несовершеннолетние почувствовали недомогание. По словам сестры именинницы, у них началась массовая рвота, кашель и заплыли глаза. Врачи скорой помощи поставили пострадавшим диагноз «химический ожог средней тяжести».

Ранее в Первоуральске мужчина с ножом устроил драку на детском празднике.