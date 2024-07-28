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Прокуратура проверит сауну в Нижнем Тагиле, где дети массово получили химические ожоги

В Нижнем Тагиле прокуратура проверит сауну, где дети получили химические ожоги

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Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

Прокуратура проверит сауну в Нижнем Тагиле, где дети массово получили химические ожоги во время праздника. Об этом ведомство сообщает в Telegram-канале.

Прокуратура организовала проверку сауны, в которой дети получили химические ожоги во время празднования дня рождения вместе с родителями. Ведомство занимается установлением деталей и обстоятельств произошедшего. По результатам мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, и также соблюдению законодательства о защите прав потребителей. Точное количество пострадавших на данный момент уточняется.

Инцидент произошел в заведении «Ай Сауна» — вместе с родителями там отдыхали 12 детей. Через час после начала торжества несовершеннолетние почувствовали недомогание. По словам сестры именинницы, у них началась массовая рвота, кашель и заплыли глаза. Врачи скорой помощи поставили пострадавшим диагноз «химический ожог средней тяжести».

Ранее в Первоуральске мужчина с ножом устроил драку на детском празднике.

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