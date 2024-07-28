Стало известно, сколько человек находились на борту самолета, упавшего в Карачаево-Черкесии

На борту легкомоторного самолета, упавшего в Карачаево-Черкесии, находились два человека. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

«На территории Малокарачаевского района, вблизи населенного пункта Красный Курган, произошло падение легкомоторного самолета фирмы «Коала RA0897G», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что один из двух пассажиров получил травмы. Его доставили в Малокарачаевскую центральную районную больницу. Второй пассажир самолета погиб.

До этого Telegram-канал 112 сообщал, что в Карачаево-Черкесии, в районе населенного пункта Красный Курган упал легкомоторный самолет.

Также Минобороны РФ сообщало, что вертолет Ми-28 упал в Калужской области в безлюдной местности при выполнении планового полета, члены экипажа погибли.

Предварительной причиной произошедшего в Минобороны назвали техническую неисправность.

Ранее в Харьковской области разбился учебный самолет.