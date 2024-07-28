Пожар произошел на востоке Москвы

В Восточном административном округе города Москвы на территории района Вешняки сотрудники МЧС России тушат пожар в административном здании. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«На улице Юности горит 3-этажное административное здание. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время на месте происшествия для ликвидации возгорания работают 35 специалистов ведомства, а также девять единиц техники.

Подробностей о причинах возникновения возгорания не приводилось.

До этого пожарные потушили горящие утеплитель и кровлю здания на юго-востоке Москвы. Сначала они локализовали пожар на площади в 300 квадратных метров, а позже полностью потушили.

5 июля в подмосковной Балашихе загорелся пятиэтажный жилой дом на улице Шоссе Энтузиастов, 5а. В многоэтажке загорелся подвал, забитый мусором. Пламя охватило площадь в 20 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области произошел пожар, который охватил 10 зданий.