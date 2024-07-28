Подозреваемых в подготовке подрыва церкви в Каспийске арестовали

Советский районный суд Махачкалы отправил в СИЗО троих мужчин, которых подозревают в подготовке подрыва церкви Казанской иконы Божией Матери вместе с ее прихожанами в Каспийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана.

«Суд своими постановлениями избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

27 июля стало известно, что сотрудники ФСБ и МВД России задержали троих жителей Каспийска, готовивших нападения на сотрудников правоохранительных органов и на православный храм. По данным службы, задержанные — приверженцы запрещенной в России международной террористической организации.

Позднее ФСБ выпустила видео с допросом задержанных. На кадрах один из них признался, что мужчины соорудили самодельную бомбу для подрыва церкви на улице Ленина.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в подрыве авто в Москве частично признал вину.