В Нижнем Тагиле детский праздник в сауне закончился химическими ожогами и массовой рвотой

Детский праздник в сауне Нижнего Тагила закончился химическими ожогами и массовой рвотой. Об этом сообщает E1.ru.

По информации издания, инцидент произошел в заведении «Ай Сауна», где компания из нескольких семей отмечала день рождения — с родителями отдыхали 12 детей. Через час после начала торжества несовершеннолетние почувствовали недомогание.

«У детей началась массовая рвота, кашель и заплыли глаза. Мы вынуждены были вызвать скорую помощь, диагноз: химический ожог средней тяжести», — рассказала сестра именинницы, передает E1.ru.

Взрослые сообщили об инциденте руководству сауны, однако там им заявили, что дети «просто перекупались». За пострадавшими будут наблюдать педиатры. По словам сестры именинницы, в заведении в воду добавляют «неимоверное количество хлора». Родители несовершеннолетних обратились в полицию и намерены добиться компенсации.

Ранее в Первоуральске мужчина с ножом устроил драку на детском празднике.