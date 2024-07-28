Депутат Романов поздравил россиян с Днем Военно-морского флота

Более трех столетий Военно-морской флот является гордостью российских Вооруженных сил, заявил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов, поздравивший в своем Тelegram-канале военнослужащих, ветеранов и петербуржцев с Днем ВМФ.

Парламентарий отметил, что благодаря Петру Великому флот стал больше, чем просто военной силой.

По словам Михаила Романова, российский флот — это мощная кадровая школа, место внедрения самых передовых технологий, а военные моряки являются образцом чести и достоинства.

«Санкт-Петербург — морская столица России. Именно на берегах Невы закладывались традиции российского судостроения и обучения флотских кадров. Наш город — родина выдающихся судостроителей и флотоводцев, вписавших свои имена в морскую летопись Отечества», — написал Михаил Романов.

Депутат подчеркнул, что сегодня военнослужащие ВМФ России в ходе специальной военной операции действуют отважно и решительно, проявляют героизм, успешно решают поставленные боевые задачи.

Романов поблагодарил моряков надводного флота, подводников, пилотов морской авиации и морских пехотинцев за нелегкий труд, верность профессии и любовь к Отечеству.

«В ваших руках — мир и спокойствие нашей Родины. Особая признательность — ветеранам флота. Сильные духом, настоящие профессионалы, истинные патриоты России, вы всегда являетесь примером для новых поколений военных моряков», — заключил Романов.