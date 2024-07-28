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В Тольятти ребенок застрял в карусели на детской площадке

В Самарской области ребенок застрял ногой в карусели на детской площадке

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Shutterstock

В Тольятти ребенок пострадал, играя на детской площадке во дворе дома, нога девочки застряла в сиденье на карусели. Об этом сообщает ГТРК «Самара».

Инцидент произошел на детской площадке во дворах жилых домов по улице Ворошилова, дети катались на карусели. В какой-то момент восьмилетняя девочка застряла ногой в конструкции сиденья.

Ребенок не смог выбраться из ловушки самостоятельно, на помощь были вызваны спасатели. Чтобы освободить ребенка специалистам спасательной службы пришлось применять гидравлический инструмент. Потребовалась ли девочке помощь медиков — неизвестно.

До этого сообщалось, что в Кирове сотрудники МЧС спасли девочку, которая сорвалась с крыши многоэтажки и застряла между стенами на высоте девятого этажа. Пожарным, прибывшим на вызов, пришлось спуститься к ребенку с крыши, обвязать ее веревкой и поднять на кровлю. Школьницу передали сотрудникам полиции.

Ранее в Новосибирске спасателям пришлось вырезать голову ребенка из горшка.

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