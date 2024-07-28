Сбер подарил Пскову на день города мультимедийный умный фонтан

В Сквере 60-летия Октября в Пскове начал работать подаренный Сбером пешеходный гидродинамический мультимедийный фонтан. Открытие объекта, которое сопровождалось шоу-представлением, приурочили ко дню города. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Темой праздничного шоу стало творчество Александра Пушкина, 225-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

Главной героиней шоу стала Золотая Рыбка — символ исполнения желаний и один из самых узнаваемых персонажей сказок великого поэта. Мультимедийная площадка фонтана превратилась в «подводное царство», полное чудес и волшебства.

Помимо светомузыкальных эффектов на водном экране фонтана можно транслировать реалистичные видеоизображения и лазерные проекции, благодаря этому он выполняет и развлекательную, и образовательную функции.

В вечер открытия на водную гладь демонстрировалась видеолекция искусствоведа, музыканта и писателя Михаила Казиника о композиторе Николае Римском-Корсакове.

Перед гостями праздника выступили музыканты, солисты Мариинского театра, артисты театра света и огня.

Одна из зрительниц представления — Ольга Воеводина, которая работает коммерческим директором в телекоммуникационной компании, рассказала, что когда-то жила и работала в Пскове, здесь у нее остались друзья.

«Стараюсь часто приезжать сюда, чтобы встретиться с ними и погулять по любимым местам Пскова. Новый фонтан — это что-то удивительное! Уверена, что он станет еще одним уютным местом в городе», — поделилась она впечатлениями.

Жительница Пскова, пенсионерка Ольга Андреева считает, что город благодаря фонтану преобразился.

«Хорошо, что наш город преображается, становится красивее, удобнее для жизни, привлекательнее для туристов. Люблю показывать его гостям, рассказывать о его истории внукам. Фонтан — это еще одно место, как и Кремль, Финский парк, Покровский угол, куда можно будет приходить регулярно и с удовольствием», — сказала Ольга Андреева.

Фонтан в Пскове стал уже двадцать девятым интерактивным водным комплексом, которые Сбер подарил российским городам. Первый был открыт в Саратове. С тех пор фонтаны Сбера появились в Петергофе, Ярославле, на курорте «Мрия» в Крыму, в Калининграде, Воронеже, Владимире, Рязани и других городах.