Неадекватная россиянка избила подростков и женщину на детской площадке во Владивостоке

Неадекватная россиянка напала на подростков и сделавшую ей замечание женщину на детской площадке во Владивостоке. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Владивостока и не только».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 27 июля на детской площадке на Горийской улице. Неадекватная россиянка напала на подростков, находившихся там, а затем избила женщину, которая сделала ей замечание. По словам очевидца, дебоширка била несовершеннолетних ногами и кулаками по головам.

На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов. Сообщается, что нападавшая не впервые приходит на эту детскую площадку. Информации о причинах ее поведения не поступало. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее на напавшую с вилкой на полицейского женщину завели уголовное дело.