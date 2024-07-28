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В Энгельсе мальчик поджигал мусор с друзьями и обгорел

В Саратовской области ребенок обгорел, поджигая мусор

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Freepik.com

В Энгельсе 10-летний школьник получил ожоги головы и шеи из-за собственной шалости, мальчик вместе с друзьями поджигал мусор. Об этом сообщает портал «СарИнформ».

Инцидент произошел 27 июля во дворе дома по улице Урицкого. Компания школьников нашла канистру с бензином и решила поджечь мусор. Пламя перекинулось на одного из мальчиков, пострадавший госпитализирован с ожогами головы и шеи, подробности о его состоянии неизвестны.

Прибывшие на вызов огнеборцы ликвидировали возгорание, которое успело охватить площадь более 50 квадратных метров.

До этого сообщалось, что в Удмуртии четырехлетний ребенок устроил пожар в доме. Инцидент произошел в Глазове. Отец двойняшек оставил четырехлетних детей со своей знакомой, так как ему нужно было уехать на работу. В какой-то момент россиянка легла спать. Тем временем ребенок нашел зажигалку и поджег белье на гладильной доске. Во время пожара никто не пострадал. Жильцы оперативно узнали о произошедшем и эвакуировались на улицу.

Ранее семилетний мальчик облил бензином и поджег машину, в которой сидел его младший брат.

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