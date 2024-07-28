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В Петербурге подростки выстрелили мужчине в лицо из-за замечания

«Фонтанка»: в Петербурге подростки выстрелили из пневматики в лицо мужчине

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Pexels

В Невском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства конфликта между иностранцем и подростками, которые выстрелили в него в ходе ссоры. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Фарфоровская, 39-летний житель Узбекистана повздорил с подростками и сделал им замечание. В ответ молодые люди выстрелили ему в лицо из травматического пистолета, когда мужчина выглянул из окна.

Пострадавший был госпитализирован. По факту произошедшего проводится проверка, детали конфликта и личности подростков устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Уфе задержали подозреваемого в стрельбе по ребенку. 62-летний местный житель выстрелил в сторону детей из пневматического ружья, чтобы напугать их. По его словам, дети вели себя очень громко. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство»

.

Ранее в Петербурге неизвестный выстрелил из пневматики в ребенка на детской площадке.

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