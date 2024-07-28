Жителям Одессы рекомендовали воздержаться от пребывания на улице

Власти Одессы рекомендовали жителям города воздержаться от пребывания на улице из-за неприятного запаха. Об этом говорится в сообщении на сайте города.

«Жители некоторых районов Одесской области могут чувствовать неприятный запах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если чувствуется неприятный запах, рекомендуется закрыть окна и двери, а также воздержаться от пребывания на открытом воздухе.

Специалисты Одесского областного центра контроля и профилактики болезней взяли пробы атмосферного воздуха, а также воды в поверхностных водоемах, ситуация контролируется.

Накануне украинское издание «Страна.ua» сообщило, что причиной неприятного запаха мог стать массовый мор рыбы. Местные жители пишут, что пахнет «тухлой рыбой» и «канализацией». По данным издания, в Хаджибейском лимане в результате мора рыбьи туши заполнили водоемы.

До этого ученые из Океанографического института Вудс-Хоул в США и других научных учреждений предупредили о риске загрязнения Балтийского моря таллием.

Ранее сообщалось, что в России полностью запретят вылов воблы.