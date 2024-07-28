Политолог отметил бурное развитие военного судостроения в России

Военно-морской флот России — один из мощнейших в мире. Благодаря регулярному пополнению флота самыми современными кораблями РФ эффективно противостоит угрозам со стороны НАТО, заявил в беседе с «Газетой.Ru» лейтенант запаса ВМФ, лектор российского общества «Знание», член совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края, политолог Геннадий Гасанов.

Эксперт отметил, что испытывает чувство гордости за российский Военно-морской флот и возможности военно-промышленного комплекса.

«В 2000-е годы я закончил морскую академию и проходил военные сборы на малом противолодочном корабле. Служба была тяжелая, на корабле в жару +50, в радиорубке+60, гигантский шкаф радиосвязи размером 2х2. Условия были жестко спартанские. В 2022 году мне посчастливилось поработать на фрегате «Адмирал Макаров», спущенном на воду за семь лет до этого. При посещении корабля я был не просто удивлен, а восхищен изменениями, которые прошли на флоте за какие-то 20 лет», — рассказал Геннадий Гасанов.

Он назвал условия на новом фрегате вполне достойными, отметив, что система кондиционирования работала не только в каютах, но и в коридорах.

«Питание как дома. Новейшие средства связи и поражения. Корабль находился на постоянном дежурстве и ежедневно выполнял боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Калибры поражали военные цели, с точностью несколько метров, за сотни километров», — добавил лейтенант запаса ВМФ.

По его словам, за последние два года он десятки раз посещал подразделения военно-морского флота, и каждый раз его переполняла гордость за моряков и ВМФ.

«Моряки Военно-морского флота России вносят существенный вклад в борьбу с НАТО и с неанацистским режимом в ходе специальной военной операции. Они успешно реализуют те военные задачи, которые перед ними поставлены. Являются главной силой в Черном море, способны противостоять всему флотскому контингенту НАТО в регионе, и, естественно, помогают сухопутным и воздушным силам России, которые выполняют в свою очередь задачи в рамках СВО», — сказал Гасанов.

Он отметил, что индустрия создания отечественных военных кораблей развивается бурными темпами.

«В 2022 году российские судостроители передали флоту 24 новых корабля и судна, в 2023 — 33, а в 2024 планируется передать уже более 40 кораблей. Мы быстрыми темпами развиваем это направление и, безусловно, с точки зрения инновационности и технологичности наши корабли являются одними из лучших в мире», — заключил эксперт.

28 июля в России отмечают День Военно-морского флота.