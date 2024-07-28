СК начал проверку после серии нападений алабая на людей в Тверской области

В Тверской области установлена личность владельца алабая, который длительное время терроризирует жителей сельского поселения и нападает на людей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Жители деревни Новенькое Михайловского сельского поселения жалуются на агрессивного пса породы алабай, который нападает на людей на улице. По данным местных СМИ, пострадали как минимум четыре человека, одна женщина получила рваную рану предплечья.

Собака находится на свободном выгуле, отмечают сельчане. По факту произошедшего доследственную проверку проводят следователи, к делу подключилась прокуратура. Установлен владелец собаки, отловить агрессивного пса пока не удалось.

До этого сообщалось, что в Самарской области ребенок лишился уха из-за нападения бездомной собаки. Мальчику удалось вырваться и убежать, пострадавший находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь.

Ранее в Находке хозяин алабая, напавшего на девочку, выплатит пострадавшей 350 тыс. рублей.