Часть жителей поселка в Челябинской области эвакуируют из-за угрозы подтопления

В поселке Рабочий в Еманжелинском районе Челябинской области началась частичная эвакуация населения из-за угрозы подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Жители поселка Рабочего, в связи с угрозой подтопления жилых домов проводится срочная эвакуация улиц Набережная, Пролетарская, 1-ая Транспортная, 2-ая Транспортная, 3-ая Транспортная», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что жители поселка могут остановиться в двух пунктах размещения, которые находятся в городе Еманжелинск.

При обращении в пункт временного размещения местным жителям порекомендовали иметь с собой личные документы, а также туалетные принадлежности и необходимые лекарства.

До этого спасатели эвакуировали 80 человек из подтопленного садового товарищества «Железнодорожник» в Сосновском районе Челябинской области.

В Челябинской области происходит подтопление территорий из-за прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Предварительной причиной прорыва назвали резкий подъем уровня воды в водохранилище, вызванный сильными и продолжительными дождями.

Ранее губернатор Челябинской области рассказал о работе на месте прорыва дамбы.