Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава контрразведки Чехии заявил об угрозе глобальной войны

Глава чешской контрразведки Коуделка: мир находится на грани глобальной войны

close
100%
BIS

В настоящее время мировое сообщество находится на грани глобальной войны, считает руководитель контрразведки Чехии (BIS) Михал Коуделка. Об этом он заявил в беседе с информагентством ЧТК.

«Мир кипит и опасно движется на грани глобального конфликта. В этой ситуации BIS продолжит делать все возможное, чтобы внести свой вклад в защиту Чешской Республики и ее граждан», — сказал Коуделка.

В качестве главных угроз Европе чиновник назвал «российский империализм», а также «диверсионно-разведывательные операции» со стороны Ирана, Китая и России. В число таких «операций» якобы входят пропаганда, рост правого экстремизма и многое другое, считает Коуделка.

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мировое сообщество столкнется с реальным риском начала третьей мировой войны в случае его поражения на выборах в ноябре. По мнению Трампа, страной управляют некомпетентные люди, чьи действия могут привести к глобальному конфликту.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, как попытки нанести поражение РФ влияют на Европу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами