В настоящее время мировое сообщество находится на грани глобальной войны, считает руководитель контрразведки Чехии (BIS) Михал Коуделка. Об этом он заявил в беседе с информагентством ЧТК.

«Мир кипит и опасно движется на грани глобального конфликта. В этой ситуации BIS продолжит делать все возможное, чтобы внести свой вклад в защиту Чешской Республики и ее граждан», — сказал Коуделка.

В качестве главных угроз Европе чиновник назвал «российский империализм», а также «диверсионно-разведывательные операции» со стороны Ирана, Китая и России. В число таких «операций» якобы входят пропаганда, рост правого экстремизма и многое другое, считает Коуделка.

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мировое сообщество столкнется с реальным риском начала третьей мировой войны в случае его поражения на выборах в ноябре. По мнению Трампа, страной управляют некомпетентные люди, чьи действия могут привести к глобальному конфликту.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, как попытки нанести поражение РФ влияют на Европу.