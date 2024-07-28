Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре 28 июля

МЧС: в Москве 28 июля ожидаются ливень и гроза

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

Ливень с грозой и усилением ветра ожидаются в Москве в воскресенье, 28 июля. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 12:00 до 21:00 воскресенья в Москве ожидается ливневый дождь, гроза», — говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что при ухудшении погодных условий прогнозируется усиление ветра, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В свою очередь синоптики Гидрометцентра РФ объявили в столице и по области желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Желтый уровень опасности обозначает на прогностических картах потенциально опасную погоду.

Москвичам и гостям столицы следует быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а водителям — соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что жаркая погода с температурой воздуха выше +30°C в ближайшее время в Москве не прогнозируется.

Ранее жителям Москвы рассказали, когда они смогут увидеть парад планет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами