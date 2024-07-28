Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре 28 июля

Ливень с грозой и усилением ветра ожидаются в Москве в воскресенье, 28 июля. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 12:00 до 21:00 воскресенья в Москве ожидается ливневый дождь, гроза», — говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что при ухудшении погодных условий прогнозируется усиление ветра, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В свою очередь синоптики Гидрометцентра РФ объявили в столице и по области желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Желтый уровень опасности обозначает на прогностических картах потенциально опасную погоду.

Москвичам и гостям столицы следует быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а водителям — соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что жаркая погода с температурой воздуха выше +30°C в ближайшее время в Москве не прогнозируется.

Ранее жителям Москвы рассказали, когда они смогут увидеть парад планет.