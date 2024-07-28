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В МВД рассказали, как будут сдавать на права согласно новому регламенту

МВД РФ: новый порядок экзаменов на права не касается электросамокатов

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Shutterstock

Новый порядок сдачи экзаменов на водительские права не затронет владельцев индивидуальных средств мобильности, включая электросамокаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ пресс-центра МВД РФ.

Отмечается, что с 1 апреля 2024 года экзамены на водительские права проходят по новому регламенту. В частности, выросло количество штрафных баллов, при которых практический экзамен считается сданным, — с 4 до 6 баллов. Также водители мототранспортных средств должны будут выполнить упражнение «Колейная доска» вместо упражнения «Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места».

Также изменилось количество штрафных баллов за ошибки, которые совершает кандидат при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения.

«Изменения в порядок приема экзаменов <...> не затрагивают вопросы, касающиеся управления средствами индивидуальной мобильности, в том числе управления электросамокатами», — подчеркнули в МВД.

До этого депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что в России необходимо создать самокатно-патрульную службу (СПС), которая будет следить за движением электросамокатов по аналогии с дорожно-патрульной службой (ДПС).

Ранее пранкер Эдвард Бил в форме МВД конфисковал самокаты в Подмосковье.

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