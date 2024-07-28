В МВД рассказали, как будут сдавать на права согласно новому регламенту

Новый порядок сдачи экзаменов на водительские права не затронет владельцев индивидуальных средств мобильности, включая электросамокаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ пресс-центра МВД РФ.

Отмечается, что с 1 апреля 2024 года экзамены на водительские права проходят по новому регламенту. В частности, выросло количество штрафных баллов, при которых практический экзамен считается сданным, — с 4 до 6 баллов. Также водители мототранспортных средств должны будут выполнить упражнение «Колейная доска» вместо упражнения «Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места».

Также изменилось количество штрафных баллов за ошибки, которые совершает кандидат при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения.

«Изменения в порядок приема экзаменов <...> не затрагивают вопросы, касающиеся управления средствами индивидуальной мобильности, в том числе управления электросамокатами», — подчеркнули в МВД.

До этого депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что в России необходимо создать самокатно-патрульную службу (СПС), которая будет следить за движением электросамокатов по аналогии с дорожно-патрульной службой (ДПС).

Ранее пранкер Эдвард Бил в форме МВД конфисковал самокаты в Подмосковье.