В Пермском крае подросток забрался на крышу поезда и получил удар током

В Пермском крае подросток решил сократить путь домой, перелез через поезд и получил удар током. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел на железнодорожной станции «Чайковская», несовершеннолетний получил удар током на крыше грузового поезда. 13-летний пострадавший выжил, он госпитализирован в медицинское учреждение, состояние мальчика врачи оценивают как удовлетворительное.

Как сообщили в Пермском линейном отделе МВД России на транспорте, школьник решил сократить путь и перебраться через грузовой состав. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Володарском районе Нижегородской области школьник попал в реанимацию с ожогами, получив удар током на крыше поезда. Инцидент произошел на железнодорожной станции Сейма, 10-летний мальчик забрался на вагон электропоезда и получил удар током. По предварительной информации, пострадавший получил ожоги 90% тела и был госпитализирован в отделение реанимации больницы Дзержинска. Состояние школьника медики оценивают как тяжелое, ему оказывается необходимая помощь.

Ранее в Подмосковье подросток выжил после удара током на крыше электрички.