Подросток сорвался с обрыва на пляже в Подмосковье

В Чеховском округе Подмосковья подросток сорвался с крутого обрыва над водой и получил серьезные травмы. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 26 июля на Глуховском карьере, молодой человек сорвался с крутого обрыва над водой, он получил травму и от боли не мог самостоятельно передвигаться.

Очевидцы обратились в экстренные службы, спасатели, прибывшие на вызов, погрузили подростка на спинальный щит, вынесли его с места происшествия и передали бригаде скорой помощи. Подробности о характере травм пострадавшего неизвестны, он госпитализирован.

До этого сообщалось, что на Сахалине школьница сорвалась со скалы, пытаясь сделать селфи. Компания подростков решила наведаться на Быковские пороги, несовершеннолетние двигались по краю пропасти, освещая путь при помощи телефонов, однако планировавшая сделать селфи на высоте школьница сорвалась и упала. Друзья пострадавшей вызвали на место экстренные службы, девушка получила множественные переломы и была госпитализирована.

Ранее семилетний мальчик впал в кому, сорвавшись с обрыва во время игр.