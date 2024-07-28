Несколько сотен автомобилей выстроились в очередь у Крымского моста

Затор из автомобилей образовался у Крымского моста со стороны Тамани в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной службы по освещению ситуации на мосту.

«В очереди <…> находится 240 транспортных средств», уточнили в сообщении, опубликованном в 06:00 мск.

По данным канала, время ожидания — около часа. Со стороны Керчи автомобильной «пробки» перед пунктом досмотра не наблюдается.

В четверг, 25 июля, на подъезде к Крымскому мосту скопились более 1020 легковых машин. Время ожидания в очереди превышало три часа.

Аналогичная ситуация наблюдалась и 17 июля. Перед въездом на переправу со стороны Кубани очередь достигла 300 машин.

Утром в минувший вторник, 23 июля, на Крымском мосту временно остановили движение машин. Ограничения действовали около 30 минут, но причина их ввода не уточнялась.

Ранее водителям рассказали, как избежать пробок при движении по Крымскому мосту.