Эксперт рассказала о неочевидных полезных свойствах смородины

В черной смородине содержится клетчатка, пектиновые вещества и витамины. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова, передает РИА Новости.

«Благодаря этому ягода применяется как противовоспалительное, тонизирующее, витаминное, <…> мочегонное и потогонное средство», — отметила специалист.

Сухорукова обратила особое внимание на кроветворное, сосудорасширяющее и кровоочистительное свойство смородины.

Кроме того, по словам гастроэнтеролога, ягоды способны благотворно влиять на работу лимфоузлов, сердечно-сосудистой системы, надпочечников и повышать иммунитет. Как вспомогательное средство врач рекомендовала черную смородину больным сахарным диабетом, атеросклерозом, малокровием, и тем. кто страдает повышенным давлением или имеет радиационные поражения.

Проведенное в начале июля исследование редакции ВФокусе Mail.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что самой любимой ягодой в России остается клубника: за нее проголосовало 26% всех опрошенных.

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