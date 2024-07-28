Названа причина головных болей в жару

Обезвоживание и длительное пребывание на солнце могут стать причинами головной боли в жаркую погоду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.

«Головные боли в жару часто возникают из-за комбинации нескольких факторов, влияющих на организм». — пояснил специалист.

Самой частой из них он счел обезвоживание. По словам врача, в жаркую погоду люди чаще потеют. Если не восполнять потерю жидкости, это может привести к головным болям.

Невролог напомнил о риске теплового удара, одним из симптомов которых является головная боль.

Кроме того, из-за высокой температуры сосуды могут расширяться, что вызывает мигрень. Возвращение с жаркой улицы в помещение с кондиционером будет способствовать сосудистым спазмам. Среди причин головной боли Мартынов упомянул повышение артериального давления.

27 июля стало известно, что каждый третий (34%) опрошенный россиянин сталкивался в дороге во время путешествий с переутомлением и головной болью.

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