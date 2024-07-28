Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о пожаре на нефтебазе в Курской области после атаки беспилотников

Baza: в Курской области после атаки беспилотников горит нефтебаза

close
100%
Inna Varenytsia/REUTERS

Нефтебаза в деревне Полевая Курской области загорелась в результате атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным Baza, нефтебазу атаковали около 1:00 мск.

В результате атаки, по информации канала, загорелись три резервуара. Кроме того, беспилотник попал в двухквартирный дом.

На месте находятся пожарные расчеты, о пострадавших не сообщается. Официальной информации нет.

Местные Telegram-каналы сообщают о мощном взрыве в Курской области. Ночью в регионе объявили опасность атаки беспилотников.

Поздно вечером 27 июля врио главы региона Алексей Смирнов сообщал, что Вооруженные силы Украины за день атаковали Курскую область с помощью 13 дронов. В Глушковском районе в результате атак БПЛА пострадали пять человек. В селе Снагость Кореневского района были повреждены линии электропередачи.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами