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Данные израильских спортсменов на Олимпиаде утекли в сеть

AFP: во Франции пытаются удалить слитые данные израильских спортсменов

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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Французское управление по борьбе с киберпреступностью (OFAC) пытается изъять из открытого доступа слитые в соцсети личные данные некоторых израильских участников Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Франс Пресс (AFP).

По данным агентства, 27 июля в социальных сетях, в том числе Telegram, были нелегально раскрыты чувствительные личные данные, которые касаются израильских участников Олимпийских игр.

«В связи с чем управление по борьбе с киберпреступностью Франции инициировало действия с тем, чтобы добиться их удаления с соответствующих платформ», — говорится в публикации.

Поясняется, что слитые данные содержат результаты анализов крови, логины и пароли в различных сервисах, а также информацию о военной службе. Правоохранители также выясняют, кто мог иметь доступ к этим данным и слить их в сеть.

Отмечается, что некоторые платформы уже отказали в удалении данных.

В мае французские власти заявили о готовности отразить кибератаки во время и в преддверии летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

До этого женскую футбольную сборную Канады лишили шести очков в олимпийском турнире из-за использования беспилотника для слежки за соперниками.

Ранее женскую футбольную сборную Канады лишили шести очков в олимпийском турнире из-за использования беспилотника для слежки.

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