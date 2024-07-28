В Харьковской области разбился учебный самолет

На Украине потерпел крушение учебный легкомоторный самолет Харьковского университета воздушных сил, курсант погиб. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift в субботу погиб курсант Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба», — говорится в сообщении.

Руководство университета сообщило, что сотрудничает со следствием. Подробности инцидента не приводятся.

12 июля в Подмосковье разбился самолет. Воздушное судно потерпело крушение в районе подмосковных деревень Апраксино и Малое Карасево. По словам очевидцев, сначала борт резко накренился, а затем пошел на снижение и врезался в землю.На борту разбившегося самолета было только три члена экипажа — штурман и двое пилотов. Никого из них спасти не удалось.

Позже стало известно, что экипаж перешел на ручное управление боковой ручкой управления (БРУ) и двигателями, однако снижение остановить не удалось.

Ранее возле Харькова заметили самолет британских ВВС.