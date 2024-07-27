В петербургской электричке люди едва не задохнулись из-за распыленного перцового баллончика

В электричке Кузнечное — Санкт-Петербург неизвестный распылил в вагоне перцовый баллончик. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев.

«Около 21:40 в электричке распылили перцовый баллончик (вероятно, в результате конфликта)», — уточнили в сообщении.

После того, как один из пассажиров дернул стоп-кран, состав остановился, но двери не открылись.

По словам пассажиров, в течение примерно 20 минут люди едва не задохнулись, высовывались в окна, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Вентиляция в поезде сработала с большим опозданием. Часть пассажиров покинули вагон, силой раздвинув двери.

«Поднялась паника, люди задыхались, кашляли», — отметили в публикации.

Машинист бросил покинувших вагоны пассажиров, им пришлось идти пешком до ближайшей платформы.

25 июля в Южно-Сахалинске водителя автобуса на время ослепили газом из баллончика.

Ранее в сибирском городе охранник напал на жильца с перцовым баллончиком.