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Сына миллиардера Бажаева задержали за драку с полицейскими в Москве

В Москве задержали сына миллиардера Мусы Бажаева за драку с полицией

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Сына миллиардера, совладельца многопрофильного концерна «Группа Альянс» Мусы Бажаева Тимура задержали за драку с полицией в районе стадиона «Лужники» в Москве, возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщил Следственный комитет по Москве в Telegram-канале.

По версии следствия, Бажаев нарушил общественный порядок и вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого, применил насилие в отношение него. После этого его задержали.

В данный момент с мужчиной проводятся следственные действия, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, добавили в СК.

22 июля сообщалось, что в Дагестане больше 10 человек устроили драку из-за «неправильной» лезгинки.

Ранее россиянин избил пенсионера на детской площадке из-за оскорбления.

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