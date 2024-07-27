Сына миллиардера Бажаева задержали за драку с полицейскими в Москве

Сына миллиардера, совладельца многопрофильного концерна «Группа Альянс» Мусы Бажаева Тимура задержали за драку с полицией в районе стадиона «Лужники» в Москве, возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщил Следственный комитет по Москве в Telegram-канале.

По версии следствия, Бажаев нарушил общественный порядок и вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого, применил насилие в отношение него. После этого его задержали.

В данный момент с мужчиной проводятся следственные действия, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, добавили в СК.

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