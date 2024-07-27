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В Московском зоопарке отметят дни рождения больших панд

В Московском зоопарке отметят дни рождения панд Жуи и Диндин

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Телеграм-канал Светлана Акулова

В Московском зоопарке отметят дни рождения больших панд, торжества продлятся с 29 июля по 4 августа. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

В публикации отмечается, что праздник отметят с размахом. 30 июля Диндин исполнится семь лет, 31 июля Жуи будет восемь лет. В заявлении подчеркивается, что ранее праздник для них устраивали общий, но в этот раз именинников поздравят персонально.

В рамках мероприятий планируется провести мастер-классы, гости зоопарка смогут приготовить пандам вкусные подарки.

Помимо этого, можно будет принять участие в тематическом квесте «В гости к панде», для этого необходимо заранее зарегистрироваться по телефону.

До этого генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась в своем Telegram-канале новым видео с пандой Катюшей, с реакцией детеныша на небольшой подарок к девятому месяцу жизни.

На кадрах Катюша сидит на бревнах в вольере, держит передней лапой палку бамбука с приделанной к ней цифрой девять из моркови и слегка прикусывает листья растения.

Ранее Московский зоопарк показал, как панда Катюша плещется в уличном бассейне.

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