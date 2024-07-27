На Москву надвигается гроза

В пресс-службе главного управления МЧС России по Москве заявили, что в субботу, 27 июля, в городе ожидаются кратковременный дождь, гроза и ветер. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По прогнозам Росгидрометцентра, в ближайшее время и до конца суток в столице ожидается дождь, гроза, местами с ливнем, а также усиление ветра порывами до 15 м/с.

В ведомстве порекомендовали автомобилистам снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Пешеходам посоветовали сторониться рекламных щитов и шатких конструкций.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что жаркая погода с температурой воздуха выше +30°C в ближайшее время в Москве не ожидается.

По его словам, в предстоящие дни в российской столице прогнозируется «приятная» погода. Днем столбики термометров будут показывать от +26°C до +28°C. При этом синоптик не исключил, что на востоке Московской области температура воздуха может достичь +29°C.

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