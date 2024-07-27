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Пожар на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону полностью потушили

МЧС: в Ростове-на-Дону полностью потушили пожар на полигоне бытовых отходов

В Ростове-на-Дону полностью потушен пожар на мусорном полигоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Главное управление МЧС по Ростовской области.

В публикации отмечается, что площадь пожара составляла две тысячи квадратных метров, горели мусор, сухая трава и ангар. В 17:40 пожар был локализован, в 20:08 полностью потушен.

Сообщение о возгорании на полигоне поступило 27 июля около полудня. Первоначально утверждалось, что площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. «Сообщение о возгорании по адресу: пер. Машиностроительный, 18 в пожарно-спасательную службу поступило в 12:50», – отметили в МЧС. Как стало известно, сначала загорелся мусор, затем огонь перекинулся на грейдер и строительный вагончик. Очевидцы слышали один мощный взрыв. В тушении участвовали 55 специалистов и 27 единиц техники.

Утром 27 июля пожарные отчитались о ликвидации пожара на заводе «Куйбышевазот» в Тольятти в Самарской области. По данным МЧС, горели кабели и насос на наружной установке очистки от СО2 на площади 200 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. В тушении огня задействовали 59 человек и 21 единицу техники.

Ранее три квартиры многоэтажного дома в Ульяновске загорелись после взрыва.

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