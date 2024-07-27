Пожарные ликвидировали открытое горение в Ростове-на-Дону

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что пожарные ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне, где произошло возгорание на площади 2 тыс. кв. метров. Об этом сообщается в Telegram-канале главы городской администрации.

Он подчеркнул, что горение было ликвидировано на территории полигона в Советском районе.

До этого в МЧС заявили, что пожарные локализовали возгорание мусора на полигоне бытовых отходов в Советском районе Ростова-на-Дону.

Сообщение о возгорании на полигоне поступило 27 июля около полудня. Первоначально утверждалось, что площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. «Сообщение о возгорании по адресу: пер. Машиностроительный, 18 в пожарно-спасательную службу поступило в 12:50», – отметили в МЧС. Как стало известно, сначала загорелся мусор, затем огонь перекинулся на грейдер и строительный вагончик. Очевидцы слышали один мощный взрыв. На место ЧП прибыли 55 специалистов и 27 единиц техники.

В ночь на 27 июля произошел пожар на заводе «Куйбышевазот» в Тольятти Самарской области, горели кабели и насос на установке очистки от СО2 на площади 200 кв. м. В тушении огня были задействованы 59 человек и 21 единица техники.

Ранее в Москве произошел пожар на складе с кондитерскими изделиями.