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В Краснодаре местная жительница напала на полицейского с вилкой

МВД: краснодарка ударила полицейского вилкой за просьбу убавить громкость

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Pexels

В Краснодаре женщина, в ответ на просьбу полицейского сделать музыку потише, воткнула ему в голову вилку. Материалы дела о применении насилия в отношении сотрудника полиции переданы в следственные органы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД России по региону.

Инцидент произошел в пятницу около 4 часов утра в краснодарской многоэтажке на улице Ивана Беличенко. Полицейский прибыл по вызову местной жительницы, которая жаловалась на шумную вечеринку в соседней квартире. Он попросил убавить громкость музыки, что вызвало агрессивную реакцию со стороны хозяйки квартиры. Женщина оскорбляла полицейского, отказалась подчиняться его требованиям и в итоге ударила его вилкой в голову.

Позже нападавшую доставили в отдел полиции. Медицинское освидетельствование показало, что она находилась в состоянии опьянения. Ведомство уточняет, что полицейский обратился в медучреждение за разовой помощью, после чего продолжил службу.

«В настоящее время собраны материалы по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — сообщили в МВД.

До этого челябинская прокуратура направила в суд дело 40-летнего мужчины, который ходил по городу голым и напал на сотрудника полиции в момент задержания.

Ранее в Пермском крае женщина избила полицейских, не желая уходить из гостей.

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