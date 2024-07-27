Неизвестные сожгли еще один автомобиль Вооруженных сил Украины

Очередной автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) сожгли в Киеве. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что автомобиль сожгли в Соломенском районе на улице Ивана Федорова.

До этого в Киевской городской прокуратуре заявили, что украинские правоохранители задержали двух подозреваемых в поджоге принадлежащих военным автомобилей и оборудования критической инфраструктуры.

По данным следствия, задержанные по мессенджеру получили заказ на поджог релейного и батарейного шкафов на железной дороге, а также автомобиля военнослужащего Nissan Navara. За выполненную работу им пообещали $200 и $1000 соответственно.

Подозреваемых обвинили в диверсии, совершенной в условиях военного положения, препятствии деятельности ВСУ и умышленном повреждении чужого имущества. На текущий момент они арестованы.

Инцидент с поджогами произошел 20 июля. По информации издания «Страна.ua», в результате пострадало два автомобиля военнослужащих — Nissan и Ssang Yong. По факту произошедшего завели уголовное дело по статье о препятствовании деятельности ВСУ.

Ранее машину военного сожгли в Ивано-Франковской области Украины.