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В Волгоградской области на месте падения бомбардировщика загорелась сухая трава

РИА: в Волгоградской области на месте падения Су-34 загорелась сухая трава

На месте падения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Волгоградской области произошло возгорание сухой травы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона.

В администрации области подчеркнули, что в результате инцидента и последующего возгорания сухой травы разрушений гражданских объектов и пострадавших нет.

Су-34 потерпел крушение 27 июля. Минобороны РФ сообщило, что инцидент произошел во время учений, всем пилотам удалось катапультироваться.

Отмечается, что самолет упал в безлюдной местности. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет.

Предварительно, причиной инцидента названа техническая неисправность. После падения на место прибыла комиссия ВКС РФ для уточнения обстоятельств произошедшего.

До этого на Ставрополье упал сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3. Командир самолета катапультировал членов экипажа и увел борт от жилых домов.

Ранее появилось видео с места крушения Су-34.

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